Vezirköprü'de muhtarlara yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı

Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından ilçede görev yapan muhtarlara yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.



Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Özgür Kaya muhtarların dilek, talep ve şikayetlerini dinledi.



İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul ile İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, asayiş konularında bilgilendirmede bulunarak, özellikle vatandaş güvenliği ve kamu düzeniyle ilgili hususlarda dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarıda bulundu.



Toplantıya Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Çağlıyan ile mahalle muhtarları katıldı.







