Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Vezirköprü'de muhtarlara yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı

        Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından ilçede görev yapan muhtarlara yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 19:09 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü'de muhtarlara yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından ilçede görev yapan muhtarlara yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Özgür Kaya muhtarların dilek, talep ve şikayetlerini dinledi.

        İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul ile İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, asayiş konularında bilgilendirmede bulunarak, özellikle vatandaş güvenliği ve kamu düzeniyle ilgili hususlarda dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarıda bulundu.

        Toplantıya Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Çağlıyan ile mahalle muhtarları katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Davayı kazandı
        Davayı kazandı
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"

        Benzer Haberler

        Uygulama yapan polise çarpan sürücünün yargılanmasına başlandı
        Uygulama yapan polise çarpan sürücünün yargılanmasına başlandı
        Yakakent'e sağlık yatırımı
        Yakakent'e sağlık yatırımı
        Oğlu tutuklanınca adliyede olay çıkarmıştı, adli kontrol şartıyla serbest b...
        Oğlu tutuklanınca adliyede olay çıkarmıştı, adli kontrol şartıyla serbest b...
        Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklandılar
        Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklandılar
        Yeşilay Samsun'da OSB çalışanlarına bağımlılıkla mücadele eğitimi veriyor
        Yeşilay Samsun'da OSB çalışanlarına bağımlılıkla mücadele eğitimi veriyor
        Yakakent'te sağlık yatırımlarının temeli atıldı
        Yakakent'te sağlık yatırımlarının temeli atıldı