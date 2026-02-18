Ladik'te "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlik yapıldı
Samsun'un Ladik ilçesi 100. Yıl Ortaokulu'nda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlik düzenlendi.
Samsun'un Ladik ilçesi 100. Yıl Ortaokulu'nda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlik düzenlendi.
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni tarafından öğrencilerle birlikte "Hoş geldin ramazan" etkinliği kapsamında hediyeler hazırlandı. Hediyeler, ilçedeki okullarda öğrenim gören öğrencilere dağıtıldı.
Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlik kapsamında paylaşmanın, birlik ve beraberliğin güzelliğini hissedeceklerini belirterek, "Etkinliklerde çocuklarımızla ramazanın heyecanını hep birlikte yaşadık. Hediyeleştik ve aramızdaki bağları daha da kuvvetlendik. Bu etkinlikte amacımız, öğrencilerimizin milli ve manevi duygularını daha yakından hissetmeleri , görmeleri ve paylaşmalarıdır." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.