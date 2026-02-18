Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Ladik'te "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlik yapıldı

        Samsun'un Ladik ilçesi 100. Yıl Ortaokulu'nda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 23:44 Güncelleme: 18.02.2026 - 23:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ladik'te "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlik yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Ladik ilçesi 100. Yıl Ortaokulu'nda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlik düzenlendi.

        Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni tarafından öğrencilerle birlikte "Hoş geldin ramazan" etkinliği kapsamında hediyeler hazırlandı. Hediyeler, ilçedeki okullarda öğrenim gören öğrencilere dağıtıldı.

        Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlik kapsamında paylaşmanın, birlik ve beraberliğin güzelliğini hissedeceklerini belirterek, "Etkinliklerde çocuklarımızla ramazanın heyecanını hep birlikte yaşadık. Hediyeleştik ve aramızdaki bağları daha da kuvvetlendik. Bu etkinlikte amacımız, öğrencilerimizin milli ve manevi duygularını daha yakından hissetmeleri , görmeleri ve paylaşmalarıdır." ifadesini kullandı.



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan: Dayatmaya boyun eğmeyiz
        Pezeşkiyan: Dayatmaya boyun eğmeyiz
        Aksaray'da kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Aksaray'da kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        ABD: İran'a saldırı için pek çok gerekçe var
        ABD: İran'a saldırı için pek çok gerekçe var
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        Doyurucu ve dengeli sahur menüsü!
        Doyurucu ve dengeli sahur menüsü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"

        Benzer Haberler

        Samsun'da Tarihi Yörgüç Paşazade Mustafa Paşa Camisi'nde ilk teravih namazı...
        Samsun'da Tarihi Yörgüç Paşazade Mustafa Paşa Camisi'nde ilk teravih namazı...
        Samsun'da ilk teravih namazı kılındı
        Samsun'da ilk teravih namazı kılındı
        Vezirköprü Besi OSB tanıtıldı
        Vezirköprü Besi OSB tanıtıldı
        Samsun'da yabani kuşlardan görsel şölen
        Samsun'da yabani kuşlardan görsel şölen
        Havza'da yapılan ve tamamlanan projeler değerlendirildi
        Havza'da yapılan ve tamamlanan projeler değerlendirildi
        Vezirköprü'de muhtarlara yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı
        Vezirköprü'de muhtarlara yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı