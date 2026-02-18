Alaçam'da Ramazan Sokağı etkinliği yapıldı
Samsun'un Alaçam ilçesinde "Ramazan Sokağı" etkinliği gerçekleştrildi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde "Ramazan Sokağı" etkinliği gerçekleştrildi.
Şehit Selçuk Demir Anaokulu'nda ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, okul bahçesi ramazan ayına özgü süslemelerle donatıldı.
Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin ilgi gösterdiği etkinlikte geleneksel ramazan kültürünü yansıtan oyunlar, çeşitli ikramlar ve çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler düzenlendi.
Minik öğrenciler hem eğlendi hem de ramazan ayının birlik, paylaşma ve dayanışma ruhunu tanıma fırsatı buldu.
Programa Kaymakam Fatih Kayabaşı, daire amirleri ve veliler katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.