Alaçam'da Ramazan Sokağı etkinliği yapıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde "Ramazan Sokağı" etkinliği gerçekleştrildi.





Şehit Selçuk Demir Anaokulu'nda ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, okul bahçesi ramazan ayına özgü süslemelerle donatıldı.



Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin ilgi gösterdiği etkinlikte geleneksel ramazan kültürünü yansıtan oyunlar, çeşitli ikramlar ve çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler düzenlendi.





Minik öğrenciler hem eğlendi hem de ramazan ayının birlik, paylaşma ve dayanışma ruhunu tanıma fırsatı buldu.



Programa Kaymakam Fatih Kayabaşı, daire amirleri ve veliler katıldı.



