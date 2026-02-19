Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 15:31 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çarşamba ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        İkamette yapılan aramada, 918 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Tekkeköy ilçesinde de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda arama yapan ekipler, 11 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde buldu.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlı, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli ağır yaralandı!
        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli ağır yaralandı!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm

        Benzer Haberler

        Havza OSB'de üretime geçen fabrikanın tapusu verildi
        Havza OSB'de üretime geçen fabrikanın tapusu verildi
        Samsun'da 12 kilo bonzai ele geçirildi
        Samsun'da 12 kilo bonzai ele geçirildi
        'Ev Eksenli Çalışma ve Dijital Girişimcilik Eğitimleri' tamamlandı
        'Ev Eksenli Çalışma ve Dijital Girişimcilik Eğitimleri' tamamlandı
        Vezirköprü'de çiftçiye 12 bin 500 meyve fidanı
        Vezirköprü'de çiftçiye 12 bin 500 meyve fidanı
        Samsun'da 12 bin 500 meyve fidanı üreticiyle buluşturuldu
        Samsun'da 12 bin 500 meyve fidanı üreticiyle buluşturuldu
        Vezirköprü'de "örnek sokak" ramazana özel süslendi
        Vezirköprü'de "örnek sokak" ramazana özel süslendi