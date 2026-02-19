Samsun'da çarpışan motosiklet ile ATV'deki 4 kişi yaralandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, motosiklet ile ATV'nin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
G.Ş. yönetimindeki 55 APH 524 plakalı motosiklet, Atatürk Mahallesi Gençlik Caddesi’nde E.A'nın idaresindeki 55 ACV 948 plakalı ATV ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile ATV'de bulunan A.T. ve Ö.T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
