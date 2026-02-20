Canlı
        Samsun'da yolcu otobüsünün devrildiği kaza güvenlik kamerasında

        Samsun'da yolcu otobüsünün devrildiği kaza güvenlik kamerasında

        Samsun'un İlkadım ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 17:50 Güncelleme: 20.02.2026 - 17:50
        Samsun'da yolcu otobüsünün devrildiği kaza güvenlik kamerasında
        Samsun'un İlkadım ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.


        Ankara'dan Gürcistan'a giden bir seyahat firmasına ait Mustafa İpek'in (58) kullandığı MT 009 RO Gürcistan plakalı yolcu otobüsünün devrilmesi, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntüde, yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak refüjde bir süre ilerledikten sonra devrilmesi yer alıyor.

        Gürcistan plakalı yolcu otobüsü, 18 Şubat'ta Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde refüje devrilmiş, kazada, sürücü ve yedek sürücü ile 5 yolcu yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

