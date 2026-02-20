Samsun'da yolcu otobüsünün devrildiği kaza güvenlik kamerasında

Samsun'un İlkadım ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ankara'dan Gürcistan'a giden bir seyahat firmasına ait Mustafa İpek'in (58) kullandığı MT 009 RO Gürcistan plakalı yolcu otobüsünün devrilmesi, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde, yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak refüjde bir süre ilerledikten sonra devrilmesi yer alıyor. Gürcistan plakalı yolcu otobüsü, 18 Şubat'ta Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde refüje devrilmiş, kazada, sürücü ve yedek sürücü ile 5 yolcu yaralanmıştı.

