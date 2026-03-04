Canlı
        Havza Belediyesinden birlik ve beraberlik iftarı

        Havza Belediyesinden birlik ve beraberlik iftarı

        Samsun'un Havza ilçesinde belediye tarafından birlik ve beraberlik iftarı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 09:40
        Havza Belediyesinden birlik ve beraberlik iftarı

        Samsun’un Havza ilçesinde belediye tarafından birlik ve beraberlik iftarı düzenlendi.

        Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi restoranında gerçekleştirilen iftar programına, Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

        İkiz, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayı olduğunu söyledi.

        İftar programlarına katılanlara teşekkür eden İkiz, "Hep birlikte ortak paydamız olan Havza’ya hizmet için çalışmaktayız. Rabb'im bu çalışmalarınızda sizlere kolaylık versin. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan oruç ayı ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun." dedi.



