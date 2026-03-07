Samsun'da karla kaplı Kızlan Yaylası dronla görüntülendi

Samsun'un Alaçam ilçesinde beyaz örtüyle kaplanan Kızlan Yaylası, dronla görüntülendi. Bölgede soğuk havanın yeniden etkili olmasının ardından yüksek kesimlere kar yağdı. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 1320 metre rakımlı Kızlan Yaylası da kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar altındaki yayla ile ormanlık alanlar, dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.