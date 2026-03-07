Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da teravih namazı sonrası vatandaşlara ikramda bulunuldu

        Samsun'un Atakum ilçesinde teravih namazı sonrası vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 23:02
        Hacı Kudret Albayrak Camisi'nin avlusunda kurulan stantlarda teravih namazının ardından çocuklara ve cemaate pamuk şekeri, Osmanlı macunu, patlamış mısır ve lokma tatlısı dağıtıldı.

        Program kapsamında caminin minaresinden "Kabe'de hacılar Hu der Allah" ilahisi seslendirildi.

        Samsun'da aşçılık akademisinin ortaklarından Mehmet Sayar, ramazan ayında çocukları sevindirmek amacıyla cami bahçesinde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Etkinliği her yıl geliştirerek geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Sayar, "Hacı Kudret Albayrak Camisi'nde etkinliklerimizi her sene düzenliyoruz. Her sene tezgahlara bir iki çeşit daha ekleyerek çocuklarımızı sevindirmeye çalışıyoruz." dedi.

        Son dönemde Samsunlu Celal Karatüre'nin söylediği ilahinin de popüler olduğunu vurgulayan Sayar, "Bu tür etkinliklerle hem camilerimizi hem de çocuklarımızı desteklemek istiyoruz. Camiler boş kalmasın, bahçeleri çocuklarla dolsun istiyoruz. Bununla çok mutlu oluyoruz." ifadesini kullandı.

        Öğrenci Alya Nur Fidan ise cami bahçesinde düzenlenen etkinlikten dolayı mutlu olduğunu belirterek, arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

