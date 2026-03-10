Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Salıpazarı ilçesinde ilkokullarda fiziksel etkinlikler ve geleneksel çocuk oyunları şenlikleri başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen şenlikler, Salıpazarı ilçesinde öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 11:45
        Salıpazarı ilçesinde ilkokullarda fiziksel etkinlikler ve geleneksel çocuk oyunları şenlikleri başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen şenlikler, Salıpazarı ilçesinde öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

        Etkinlikler, Bereket İlkokulu ve Bereket Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen sınıflar arası yarışmalar ve çeşitli sportif faaliyetlerle başladı. Şenliklerde öğrenciler hem eğlenme hem de geleneksel çocuk oyunlarını yeniden yaşatma fırsatı buluyor.

        Program kapsamında öğrenciler, geçmişten günümüze aktarılan tombik, yakan top, mendil kapmaca ve yumurta taşıma gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynayarak keyifli anlar yaşadı.

        Şenlik çerçevesinde ayrıca voleybol ve atletizm branşlarında çeşitli kurslar ile yarışmalar da düzenleniyor.

        Geleneksel oyun kültürünün yaşatılması, öğrencilerin fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi ve okul ortamında birlik, beraberlik ile takım ruhunun güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinliklerin öğrenciler ve öğretmenler tarafından ilgiyle karşılandığı bildirildi.

