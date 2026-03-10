Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        OMÜ'de kadın kanserlerine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından kadın kanserlerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 13:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        OMÜ'de kadın kanserlerine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından kadın kanserlerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

        OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik Dr. Öğretim Üyesi Şükran Başgöl liderliğinde yürütülen EBE416 Entegre Uygulamaları II dersi kapsamında ve OMÜ Ebelik Topluluğu öğrencilerinin iş birliğiyle düzenlendi.

        OMÜ Yaşam Merkezi'nde kurulan stantta Başgöl ve Ebelik Topluluğu öğrencileri tarafından kadın kanserleri ve erken tanının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Etkinlikte, özellikle meme kanseri, serviks kanseri ve diğer jinekolojik kanserler konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasına yönelik eğitimler verildi.

        Katılımcıların kanser taramaları hakkında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını desteklemek amacıyla bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

        Eğitim amaçlı maketler kullanılarak uygulamalı anlatımların yapıldığı etkinlikte erken tanının hayat kurtarıcı rolü vurgulanarak düzenli taramaların önemine dikkat çekildi.

        Etkinlik boyunca OMÜ öğrencileri ile Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden personel bilgilendirme standına yoğun ilgi gösterdi.

        Ebelik öğrencileri etkinlik sayesinde mesleki bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanma fırsatı bulurken, toplum temelli sağlık eğitimine de katkı sağladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        "Galatasaray, Liverpool'u yenebilir"
        "Galatasaray, Liverpool'u yenebilir"
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor

        Benzer Haberler

        Canik Belediyesi evlenecek çiftlere 20 bin lira destek verecek
        Canik Belediyesi evlenecek çiftlere 20 bin lira destek verecek
        Suat Çakır: "Samsunspor, tarihinin en önemli iki maçına çıkacak" Samsunspor...
        Suat Çakır: "Samsunspor, tarihinin en önemli iki maçına çıkacak" Samsunspor...
        Tırda 14 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiası: Zanlı kendi kızı dünyaya geld...
        Tırda 14 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiası: Zanlı kendi kızı dünyaya geld...
        Leylekler baharın müjdesiyle geri döndü
        Leylekler baharın müjdesiyle geri döndü
        Çarşamba Ticaret Borsası'ndan birlik ve beraberlik iftarı
        Çarşamba Ticaret Borsası'ndan birlik ve beraberlik iftarı
        Canik Belediyesi'nden evlenecek çiftlere 20 bin TL destek
        Canik Belediyesi'nden evlenecek çiftlere 20 bin TL destek