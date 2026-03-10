Canlı
        Canik Belediyesi evlenecek çiftlere 20 bin lira destek verecek

        Canik Belediyesi evlenecek çiftlere 20 bin lira destek verecek

        Samsun'da Canik Belediyesi, evlilik hazırlığı yapan dar gelirli çiftlere 20 bin lira destek sağlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 13:56
        Canik Belediyesi evlenecek çiftlere 20 bin lira destek verecek

        Samsun'da Canik Belediyesi, evlilik hazırlığı yapan dar gelirli çiftlere 20 bin lira destek sağlayacak.

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede sosyal destek çalışmalarını sürdürdüklerini, bu kapsamda evlenecek çiftlere yönelik yeni bir destek programını hayata geçirdiklerini belirtti.

        Canik'te evlenecek çiftlere 20 bin lira destek sağlayacaklarını vurgulayan Sandıkçı, nikah ücret desteği, düğün salonu indirimi, bebek destek paketi ve ev eşyası desteğinin ardından bu programı da uygulamaya aldıklarını anlattı.

        Canik'te aile kurumu oluşturmak üzere yola çıkan gençlerin yanında olmaya devam edeceklerine işaret eden Sandıkçı, "Aile kurumunu güçlendirmek hedefiyle uygulamaya aldığımız destek programıyla evlilik hazırlığında olan çiftlerimize katkıda bulunacağız. Aile merkezli desteklerimiz arasında yer alan bu projemiz çerçevesinde çiftlerimizi ayrıca 'Evlilik Öncesi Aile Okulu Eğitimi' ile bir araya getireceğiz." ifadesini kullandı.

        Destek programına başvuruların 1 Nisan'dan itibaren alınmaya başlanacağı, başvuru yapacak çiftlerin Canik ilçesinde ikamet etmesi ve "Evlilik Öncesi Aile Okulu Eğitimi" programına katılması gerektiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

