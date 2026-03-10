Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da "Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi düzenlendi

        Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"ndan seçilen fotoğraflar Samsun'da sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 15:27
        Yaklaşık 2 bin fotoğrafçının 6 bin eserle katıldığı yarışmada, birincilik ve 22 sergileme ödülü olmak üzere toplam 23 eser seçildi. Sergilenmeye değer bulunan 105 eserden 65’i, bir alışveriş merkezinde Samsunluların beğenisine sunuldu.

        Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, basın mensuplarına, Bakanlığın DenizBank’ın desteğiyle düzenlediği Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın, tarımın, ormanın, toprağın ve suyun insan hayatındaki önemine dikkati çekmek ve bu alanlara yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen önemli bir kültür-sanat etkinliği olduğunu söyledi.

        Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen yarışmayla doğa ve insan arasındaki güçlü ilişkiyi fotoğraf sanatı aracılığıyla görünür kılmayı hedeflediklerini anlatan Yılmaz, "Yarışma aynı zamanda tarım ve ormancılık faaliyetlerinin toplumun tüm kesimleri tarafından daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayarak bu alanlarda bilinç oluşturmayı amaçlamaktadır. Yarışma kapsamında profesyonel ve amatör fotoğrafçılar, tarımın üretim süreçlerinden kırsal yaşamın günlük faaliyetlerine, ormanların doğal güzelliklerinden gıda üretiminin çeşitli aşamalarına kadar birçok konuyu fotoğraf karelerine yansıtarak yarışmaya katılabilmektedir. Bu yönüyle yarışma, yalnızca bir sanat etkinliği olmanın ötesinde tarım ve doğa temalı görsel bir arşivin oluşmasına da katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf sergisi 3 gün ziyarete açık olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

