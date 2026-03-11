Samsunspor, Rayo Vallecano maçına hazır

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk müsabakasında yarın İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde futbolcular yaklaşık 1 saat 10 dakika çalıştı. İdmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde ısınma hareketleri yapan oyuncular, daha sonra taktik çalışması gerçekleştirdi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak Samsunspor-Rayo Vallecano karşılaşması, yarın saat 20.45'te başlayacak.

