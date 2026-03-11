Canlı
        Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Yeşilay Samsun Şubesinden Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan'a ziyaret

        Yeşilay Samsun Şubesince, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a ziyaret gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 16:25
        Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Doğan, makamında Yeşilay Samsun Şube Başkanı Güneş'i misafir etti.

        Yeşilay'ın Samsun'da yürüttüğü bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Güneş, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığıyla sunulan ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmetleri hakkındaki çalışmalarını anlattı.


        Bağımlılıkla mücadelede erken başvurunun önemine dikkati çeken Güneş, ayrıca rehabilitasyon süreçlerine yönelik çalışmalar ve bağımlılıktan kurtulmak isteyen bireylere sağlanan destek mekanizmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

