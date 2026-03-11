Yeşilay Samsun Şubesinden Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan'a ziyaret
Yeşilay Samsun Şubesince, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a ziyaret gerçekleştirildi.
Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Doğan, makamında Yeşilay Samsun Şube Başkanı Güneş'i misafir etti.
Yeşilay'ın Samsun'da yürüttüğü bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Güneş, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığıyla sunulan ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmetleri hakkındaki çalışmalarını anlattı.
Bağımlılıkla mücadelede erken başvurunun önemine dikkati çeken Güneş, ayrıca rehabilitasyon süreçlerine yönelik çalışmalar ve bağımlılıktan kurtulmak isteyen bireylere sağlanan destek mekanizmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
