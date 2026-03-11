Samsunspor-Rayo Vallecano maçına doğru

Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez Soto, "Bu tür turnuvalarda kimin favori olduğunu söyleyemeyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 18:46 Güncelleme:
        UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez Soto, "Bu tür turnuvalarda kimin favori olduğunu söyleyemeyiz." dedi.


        Soto ve futbolcu Oscar Trejo, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        İspanyol teknik adam, potansiyellerini bildiklerini söyledi. Samsunspor'un yapacağı her türlü değişikliğe karşı etkili olacaklarına işaret eden Soto, "Bende büyük bir heyecan var tüm oyuncularımda da var. Büyük bir macera ile buraya geldik. Yarın bu tura başlayacağız. Benim için de futbolcular için de çok önemli, sahada elimizden geleni yapacağız. Takım olarak ne yapacağımızı biliyoruz. Zayıflıklarımızı biliyoruz. Bu tür turnuvalarda kimin favori olduğunu söyleyemeyiz. Yarın bu turun ilk maçında herşeyi görmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Soto, yarınki stadyumun atmosferine ekip olarak hazır olduklarını vurgulayarak, "Bu tip sahalara alışığız. Bazen kontrol edemediğimiz durumlar var. Grup aşamasında bu tür zorlukları gördük. Yarın burası cehennem gibi olacak aslında ve bu duruma heyecanlıyız. Sakatlıklarımız var bazı oyuncularımız buraya gelmedi ancak bir sonraki maçta olacaklardır. Oyuncular kendilerini hazır hissetmedi ve teknik direktör olarak bunu normal karşılıyorum." şeklinde konuştu.




        - Trejo: "Alıştığımız gibi oynayacağız"

        Tecrübeli oyuncu Oscar Trejo ise kişisel seviyede en yukarda olduğunu belirterek, "Bu elemede olduğum için mutluyum. Alıştığımız gibi oynayacağız. Tadını çıkarmaya çalışacağız. İşi evimizde oynayacağımız maçta bitirmek istiyoruz. Yolculuk çok güzel geçti. Burada karşılanma şeklimizden memnun kaldık. Bu anları yaşamak için buralara kadar geldik. Yarın iyi mücadele edeceğiz. Burada bir sürü taraftarımız olacak. Zor olduğunu biliyoruz, seyircilerimizle birlikte olmak çok güzel. Takımımda kontratım devam ediyor. Öncelikle yarına konsantre olmam lazım." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

