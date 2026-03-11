Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Rayo Vallecano, Samsunspor maçına hazır

        UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Rayo Vallecano, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 19:13
        Rayo Vallecano, Samsunspor maçına hazır

        UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Rayo Vallecano, hazırlıklarını tamamladı.

        İspanyol ekip, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda teknik direktör Inigo Perez Soto yönetiminde yaklaşık 1 saat çalıştı.

        Antrenmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı. İdmanın son bölümünde taktik çalışan futbolcular, Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını sona erdirdi.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak Samsunspor-Rayo Vallecano karşılaşması, yarın saat 20.45'te başlayacak.



