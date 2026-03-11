Rayo Vallecano, Samsunspor maçına hazır

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Rayo Vallecano, hazırlıklarını tamamladı. İspanyol ekip, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda teknik direktör Inigo Perez Soto yönetiminde yaklaşık 1 saat çalıştı. Antrenmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı. İdmanın son bölümünde taktik çalışan futbolcular, Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını sona erdirdi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak Samsunspor-Rayo Vallecano karşılaşması, yarın saat 20.45'te başlayacak.

