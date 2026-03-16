Vezirköprü'de Anahtar Parti'den iftar programı

Anahtar Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Cem Çevik'in ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında teşkilat üyeleri aynı sofrada buluştu.



Vezirköprü Anahtar Parti İlçe Başkanlığı tarafından Tarihi Bedesten'de bulunan Üçler Restoran'da gerçekleştirilen iftar programına Anahtar Parti Samsun İl Başkanı Opr. Dr. Ahmet Kargucak, İl Kadın Kolları Başkanı Neslihan Koyuncu, İl Gençlik Kolları Başkanı Eray Olgun, Vezirköprü İlçe Başkanı Cem Çevik, Yeniden Refah Partisi Vezirköprü İlçe Başkanı Fatih Koç ile Anahtar Parti Vezirköprü teşkilatı ile Samsun'daki diğer ilçe başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Yemek duasının ardından konuşma yapan İl Başkanı Ahmet Kargucak, Anahtar Parti'nin Türkiye siyasetinde hızla büyüdüğünü ifade ederek, "Geldiğimiz noktada Türkiye'nin siyaset arenasında ilk dört parti arasına girme yolunda ilerliyoruz. Vatandaşlarımıza umut olmaya devam edeceğiz." dedi.



Programa görüntülü bağlanan Anahtar Parti AR-GE Parti İçi Eğitim Okulu Başkanı Prof. Dr. Özcan Güngör ise Vezirköprü teşkilatına ve katılımcılara teşekkür etti.







