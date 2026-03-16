Samsun'da bayram öncesi market ve lokantalarda denetim artırıldı

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde zincir market ve lokantalarda denetimlerini artırdı.



Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, denetimlerin ardından gazetecilere, 2026 yılı içinde il genelinde 750 market, 350 kafe-restoran ve 400 farklı işletmede toplam 1500 iş yerinin denetlendiğini söyledi.



Yaklaşık 200 bin ürünün incelendiğini belirten Turpçu, "Yapmış olduğumuz denetimlerde 100'ün üzerinde ürünle ilgili olarak haksız fiyat artışı olduğunu tespit ettik. Bu kapsamda da bunları Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna intikal ettirmekteyiz." dedi.



Denetimlerde hem haksız fiyat artışı hem de fiyat etiketi uygulamalarının kontrol edildiğini ifade eden Turpçu, "Bir taraftan 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında haksız fiyat artışı olup olmadığına, diğer taraftan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ürünlerin üzerinde fiyat etiketlerinin bulundurulup bulundurulmadığına dikkat ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Turpçu, kasadaki fiyatla raftaki fiyatın uyumuna özellikle önem verdiklerini vurgulayarak, "Bazen işletmelerimizin indirim olarak lanse ettiği ürünler kasada maalesef farklı fiyatlarla karşımıza çıkarabiliyor. Bu kapsamda da denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz." diye konuştu.



Sebze ve meyve reyonlarında Hal Kayıt Sistemi üzerinden de inceleme yaptıklarını anlatan Turpçu, şunları kaydetti:



"Sebze meyve reyonlarında bulunan künyeler üzerinden gerekli okutmalar yapılarak o ürünün nerede, kim tarafından üretildiğini, kaç kez el değiştirdiğini ve kimin kime ne kadara sattığını takip edip izleyebiliyoruz. Eğer burada bir haksız fiyat artışı durumu söz konusu olursa bununla ilgili olarak da tutanak düzenleyip yine Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna bunu intikal ettirmekteyiz. Ramazan ayı nedeniyle denetimler daha da sıklaştırıldı. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına Ramazan Bayramı öncesinde de sahada aktif bir şekilde denetimlerimizi sürdürmekteyiz."



Son dönemde özellikle süt ve süt ürünlerinde fiyat artışı gözlemlediklerine işaret eden Turpçu, işletmelerden geriye dönük 3 aylık alış ve satış faturalarını isteyerek incelediklerini aktardı.



Bayram öncesinde şekerleme ürünlerinde de fiyat karşılaştırması yaptıklarını anlatan Turpçu, "A işletmesinde 200 liraya satılan bir ürün B işletmesinde 300 liraya satılıyorsa bunu sorguluyoruz. Aradaki fiyat farkı neden kaynaklanıyor, buna bakıyoruz." ifadelerini kullandı.



Lokantalarda da denetimlerin sürdüğünü belirten Turpçu, 1 Ocak 2024 itibarıyla yiyecek ve içecek işletmelerine giriş bölümünde fiyat listesi bulundurma zorunluluğu getirildiğini hatırlattı.



Turpçu, "Fiyat değişim tarihine bakıyoruz. Diğer taraftan fiyatlara KDV dahil ifadesinin yer alıp almadığına, yerli üretim logosunun bulunup bulunmadığına özellikle dikkat ediyoruz." dedi.



Menülerde ürün ve fiyat uyumunun da kontrol edildiğini kaydeden Turpçu, "İçerideki ürünler ile girişteki fiyat listesinin hem ürün sayısı açısından hem de fiyatları açısından aynı olup olmadığını özellikle çok dikkat ediyoruz. Kuver ücreti, servis ücreti gibi herhangi bir ücret alınıp alınmadığına da özellikle dikkat ediyoruz." şeklinde konuştu.

