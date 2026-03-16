Samsun'da ulaşım ağı yeni projelerle güçleniyor

Samsun'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırımları kapsamında yürütülen kara yolu, bağlantı yolu ve kavşak projelerinde önemli ilerleme sağlandı.



Samsun Valiliğinden yapılın açıklamada, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, toplam uzunluğu 5,3 kilometre olan Samsun Şehir Hastanesi Yolu'nda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70,7'ye ulaştı. Projede 2023-2025 yılları arasında 2,3 kilometre bölünmüş yol tamamlanırken, kalan 3 kilometrelik bölümde çalışmaların sürdüğü bildirildi.



Toplam uzunluğu 31,2 kilometre olan Çarşamba-Ayvacık Yolu'nda fiziki gerçekleşme oranının yüzde 89 olduğu, bugüne kadar 14,9 kilometrelik bölümün tamamlandığı, kalan 16,3 kilometrelik kesimde ise yapım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



Havza-Vezirköprü Yolu'nda da toplam 20,8 kilometrelik projede fiziki gerçekleşme oranının yüzde 45 seviyesinde olduğu, 2023-2025 döneminde 4,8 kilometrelik kısmın tamamlandığı, kalan 16 kilometrelik bölümde çalışmaların sürdüğü kaydedildi.



Samsun-Bafra ve Samsun Çevre Yolu Onarım İşi kapsamında ise toplam 56,5 kilometrelik projede fiziki gerçekleşme oranının yüzde 64,7 olduğu, bugüne kadar 20,8 kilometrelik bölümde onarım çalışmasının tamamlandığı belirtilen açıklamada proje kapsamında Bafra Otogarı Farklı Seviyeli Kavşağı'nın da hizmete alındığı aktarıldı.



Temeli Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla atılan Samsun Batı Çevre Yolu'nun toplam uzunluğunun 16,3 kilometre, proje bedelinin ise 18 milyar 528 milyon 200 bin lira olduğu belirtilen açıklamada, projede 2026 yılında T1 tünelinde çalışma yapılması ve bir çift köprünün tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı.



Toplam uzunluğu 45 kilometre olan Ladik-Taşova Yolu'nun tamamlandığı, yolun 16,2 kilometrelik kısmının 2023-2025 yılları arasında bitirildiği bildirildi.



Yeşilkent Kavşağı Projesi kapsamında da 2 altgeçit, 2 ilave köprü, 1 üstgeçit ile 9 kilometrelik yol yapım ve onarım çalışmasının tamamlandığı, 899 milyon lira bedelli projenin açılışının 10 Ocak 2026'da gerçekleştirildiği kaydedildi.



Çarşamba-Salıpazarı Bağlantı Yolu, Bekdiğin Devlet Demiryolları Üstgeçit Genişletmesi ve hemzemin kavşak düzenleme işi ile Kavak-Merzifon-Çorum Devlet Yolu'ndaki heyelanlı kesimlerin onarımına yönelik çalışmalarda da ilerleme sağlandığı belirtildi.







