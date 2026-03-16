Ordu-Samsun kara yolunda hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu uzun araç kuyruğu oluştu
Samsun'un Canik ilçesinde devrilen hafriyat kamyonu, Ordu-Samsun kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.
Toptepe mevkisi Atatürk Bulvarı'nda Ordu'dan Samsun istikametine seyir halinde olan M.A.E. idaresindeki 06 EGF 390 plakalı hafriyat kamyonu, refüjdeki beton aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kamyon şoförünü hastaneye kaldırdı.
Kazanın ardından iki şeridi trafiğe kapanan Ordu-Samsun kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı. Kaza sebebiyle araçlar uzun kuyruk oluşturdu.
Refüjdeki bariyerlere sıkışan kamyonun kaldırılmasıyla kara yolunda ulaşım normale döndü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.