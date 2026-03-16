        Samsunlu sporcular atıcılıkta Türkiye derecesi elde etti

        Coşkun Abiş Türkiye Kupası kapsamında Erdemli'de düzenlenen organizasyonda Samsunlu sporcular önemli dereceler elde etti.

        Giriş: 16.03.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Genç erkekler kategorisinde mücadele eden Oğuz Berk Civille Türkiye ikincisi olurken, yıldız erkekler kategorisinde Avrupa şampiyonu milli sporcu Yusuf Çizmecioğlu Türkiye şampiyonu oldu.

        Sporcuların başarısına ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Atıcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Samsun Atıcılık Kulüpleri Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Turgay Saat, elde edilen derecelerden dolayı büyük gurur duyduklarını belirterek, her iki sporcunun da yurt dışında düzenlenecek organizasyonlar için aday kadroda yer aldığını söyledi.

        Saat, iki Samsunlu sporcunun milli takım aday kadrosuna girmesinin kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade ederek sporcuları ve emeği geçenleri tebrik etti.

        Başarıda katkısı bulunanlara teşekkür eden Saat, desteklerinden dolayı Feyzullah Dereci, kulüp başkanları ve antrenör Berna Saat'e teşekkür etti, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

