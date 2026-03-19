Samsun'da tel çite çarpıp tarlaya giren otomobildeki 3 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde tel çite çarpıp tarlaya giren otomobildeki 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, H.Y. (49) yönetimindeki 55 HE 601 plakalı otomobil, Kolay Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tel çite çarpıp tarlaya girdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan A.Y. (40) ve M.Y. (23), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

