ASFED'dan gençlik buluşması iftarı

Ankara Samsun Federasyonunca (ASFED) Samsun'un Çarşamba ilçesinde gençlik buluşması iftarı düzenlendi.



Çarşamba Göl Restoran'da düzenlenen iftarda ASFED Genel Başkanı Osman Yılmaz ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Başkanı Kaya Aşçı, gençlerle buluştu.



Yılmaz, iftarın ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gençlere ihtiyacı olduğunu söyledi.



Gurbette Samsunlular derneklerini kurarken büyük engellerden geçtiklerini belirten Yılmaz, "Biz bu yola hem gurbetteki hemşehrilerimize hem de Samsun'daki ihtiyaç sahibi insanlarımıza sahip çıkmak için çıktık. Ramazan ayında 6 bin gıda kolisi dağıttık. Allah için yapılan hiçbir şeyde garip kalmazsın, yolunuz açılır. Sonrasında gençlerimize sahip çıktık. Samsun'un gençleri çok dinamik olacak. Sanayide, ticarette, bürokraside ve siyasette gençlerimiz olacağına inanıyorum." dedi.



Aşçı ise dernek merkezlerinin İstanbul'da olduğuna işaret ederek, "Her yerde Samsunlu gençlere sahip çıkıyoruz. İnşallah gençlerimiz gelecekte siyasette, bürokraside yer alır. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, Samsunlular olarak birlikteliğimiz var." ifadesini kullandı.







