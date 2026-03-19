Terme'de "Arife Bayramı" geleneği 75 yıldır sürdürülüyor

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Gökçeağaç Mahallesi’nde yaklaşık 75 yıldır sürdürülen "Arife Bayramı" geleneği bu yıl da gerçekleştirildi. Mahallede yıllar önce bir kişinin çocuklara yufka açarak başlattığı gelenek kapsamında Ramazan Bayramı arifesinde bir araya gelen mahalle sakinleri, çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu. Etkinliğe Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ile mahalle sakinleri katıldı. Programda çocuklar bayram sevincini erken yaşadı.

