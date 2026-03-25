Samsun'da taşkın, sulama ve içme suyu yatırımlarına 8,65 milyar liralık yatırım yapıldı

Samsun'da son iki yılda Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Valilik koordinasyonunda hayata geçirilen ve yapımı süren su yatırımlarının toplam büyüklüğünün 8,65 milyar liraya ulaştığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, DSİ 7. Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında taşkın kontrolü, içme suyu, sulama, drenaj, dere ıslahı ve baraj yatırımları sürüyor.



Bu kapsamda yaklaşık 1,5 milyar lira maliyetli 12 taşkın kontrol tesisi tamamlanarak hizmete alındı. Söz konusu yatırımlarla 6 mahalle, 3 köy ve 7 ilçede taşkın kontrolü sağlanırken, 11 araç köprüsü ile 2 menfez inşa edildi.



İçme suyu yatırımları çerçevesinde yaklaşık 1,5 milyar lira maliyetli 19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisleri tamamlanarak hizmete sunuldu. Günlük 100 bin metreküp kapasiteli tesis sayesinde Bafra ve 19 Mayıs ilçelerindeki toplam 72 mahalle içme suyuna kavuştu.



Sulama yatırımlarında yaklaşık 2,4 milyar lira maliyetli 19 Mayıs Barajı Sulaması Projesi kapsamında 7 bin 693 hektar tarım arazisinin sulanması hedeflenirken, bugüne kadar 7 bin 500 hektar alan sulamaya açıldı.



Bafra ve Alaçam ilçelerini kapsayan yaklaşık 2,5 milyar lira maliyetli Bafra Ovası Sulaması 2. Kısım İkmali Projesi ile 6 bin 470 hektar tarım arazisinin sulanması hedeflenirken, şu ana kadar 500 hektar alan sulamaya açıldı.



Çarşamba ve Terme ilçelerinde ise yaklaşık 750 milyon lira maliyetle 23 bin hektar alanda drenaj ve rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda 5 denize çıkış yapısı tamamlanırken, taban suyu probleminin azaltılması ve tarım arazilerinde verimliliğin artırılması amaçlandı.



Öte yandan, Bafra Kızılırmak Islahı 3. Kısım Projesi, Yakakent OSB Güzelceçay Çayı Islahı, Salıpazarı Barajı, Terme Köybucağı Depolama Tesisi, Terme Çayı Islahı, Yeni Organize Sanayi Bölgesi'ndeki dere ıslahları ile Mert Irmağı Islahı projelerinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.



Yetkililer, yürütülen yatırımlarla Samsun'da içme suyu güvenliğinin güçlendirilmesi, tarımsal üretimin desteklenmesi, taşkın riskinin azaltılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

