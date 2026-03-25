        Havza'da Çanakkale Deniz Zaferi fotoğraf sergisi açıldı

        Samsun'un Havza ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale Deniz Zaferi konulu fotoğraf sergisi açıldı.

        Giriş: 25.03.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde oluşturulan sergiyi, Vezirköprü Kaymakamı ve Havza Kaymakam Vekili Özgür Kaya ile programa katılan protokol üyeleri gezdi.

        Çanakkale Deniz Zaferi'ni yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergide, katılımcılar eserleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Fotoğraf sergisinin ardından Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anma programına geçildi.

        Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından öğrenciler tarafından Çanakkale konulu şiirler okundu, hikaye anlatıldı ve drama gösterisi sahnelendi.

        Programın sonunda katılımcılara, Çanakkale Cephesi'nde önemli yer tuttuğu belirtilen üzüm hoşafı ikram edildi.

        Programa, Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Teğmen Çağrı Kırlı, Belediye Başkanı Murat İkiz, protokol üyeleri, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit, davetliler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

