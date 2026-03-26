Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramada 2 bin 290 sentetik ecza hap, 280,75 gram sentetik uyuşturucu, 20 sentetik uyuşturucu katkılı sigara, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1000 lira ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

