        Samsun'da "kahverengi kokarca" ile mücadele ediliyor

        Samsun'da fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine zarar veren "kahverengi kokarca" ile mücadeleye için ilaçlama başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 16:18 Güncelleme:
        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zararlının kışı geçirdiği ev, ahır, depo gibi kapalı alanların dış yüzeyleri ve çatıları, kışlaklardan çıkış öncesi ilaçlanıyor.

        Terme ilçesinde 74'ü kırsal olmak üzere 82 mahallede kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının kahverengi kokarca ile mücadele eylem planı doğrultusunda Samsun'da ilaçlama çalışmalarına başladıklarını söyledi.

        Kahverengi kokarcaların havaların ısınmasıyla beraber kışlaklarda hareketlenip dışarıya çıkmaya başladığını anlatan Yılmaz, "Sıcaklığın ortalama 17 dereceye ulaştığı döneme kadar bu çıkışlar devam edecek. Tabii biz burada, şu dönemde kahverengi kokarcalar çıkıp sahaya yayılmadan, tarım arazilerimize yayılmadan kışlaklarda onları imha etmek istiyoruz. Böylece daha az emek harcayarak, daha az ilaç kullanarak bu kokarcaları imha ederek ürünlerimizde yapacağı zararın önüne geçmeye çalışıyoruz." dedi.

        Yılmaz, kışlaklara girişte de kahverengi kokarca ile mücadele ettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Ekim ve kasım aylarında bu mücadeleyi yapmıştık. O dönemde 70 bin kışlak ilaçlaması gerçekleştirdik. Şu anda kışlak çıkışında bu mücadeleyi yapıyoruz. Tabii kışlaklardan çıkışın tamamlanmasıyla beraber amacımız kışlaklardan çıkmadan büyük oranda kahverengi kokarcaları imha etmek. Ama bir kısmı da sağ kalıp dışarı çıkarsa onlarla da hemen kışlakların etrafında ilaçlı mücadele çalışmalarımız devam edecek. Akabinde de gene tarım alanlarımızda bu mücadele çalışmalarına devam edeceğiz."

        - "Kahverengi kokarcayla mücadele topyekun yapılmak zorunda"

        Kahverengi kokarcanın fındık başta olmak üzere 300'den fazla ürüne zarar verdiğini anlatan Yılmaz, "Samsun'da son derece önemli ürün olan ve ekonomimize ciddi katkı sağlayan fındık başka olmak üzere çok sayıda tarımsal üründe; sebzelerde, fasulyede, mısırda, tüm ürünlerimizde zarar yapıyor. Polifag ve istilacı bir tür, mücadele edilmediği takdirde çok ciddi zararlara neden olabiliyor. Ve mücadelesi topyekun yapılmak zorunda. Bir kurumun tek başına yapacağı bir mücadele değil, tüm paydaşlarımızın bu mücadelenin içinde yer alması gerekiyor ve ilimizde şu an büyük oranda tüm paydaşlarımızın katılımıyla bu mücadele çalışmalarını gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Osimhen'e Barça kancası!
        Osimhen'e Barça kancası!
        Keresteli cinayette karar açıklandı!
        Keresteli cinayette karar açıklandı!
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Bernardo Silva harekatı!
        Bernardo Silva harekatı!
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali
        Altın için petrole bakın
        Altın için petrole bakın

        Benzer Haberler

        Kahverengi kokarcalar kışlaklardan çıkmadan imha ediliyor
        Kahverengi kokarcalar kışlaklardan çıkmadan imha ediliyor
        Samsun'un Canik ilçesinde evlenecek dar gelirli çiftlere 20 bin lira destek
        Samsun'un Canik ilçesinde evlenecek dar gelirli çiftlere 20 bin lira destek
        Asarcık'ta lise öğrencilerinden OMÜ'ye ziyaret
        Asarcık'ta lise öğrencilerinden OMÜ'ye ziyaret
        Nefes darlığı her zaman akciğer kaynaklı olmak zorunda değil
        Nefes darlığı her zaman akciğer kaynaklı olmak zorunda değil
        Ablayı darp iddiasına adli kontrol
        Ablayı darp iddiasına adli kontrol
        Samsun'da 3 ilçede narkotik operasyonu
        Samsun'da 3 ilçede narkotik operasyonu