        Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, Türk Ticaret Bankası Samsun Şubesi'nin açılışında konuştu:

        Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "Finansmana erişimin kritik önem taşıdığını dikkate alarak finansman imkanlarının geliştirilmesine çok önem veriyoruz." dedi.

        Giriş: 27.03.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Ağar, Türk Ticaret Bankası Samsun Şubesi'nin Canik ilçesindeki açılışında yaptığı konuşmada, Samsun'un 2025 yılında 1 milyar 650 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

        Üretim ve yeniden tedarik zincirlerinin yeniden yapılandığı, ticaret savaşlarının korumacılık duvarları ördüğü özellikle son dönemde coğrafyada yaşanan gerilimlerle ekonomik belirsizliklerin zirve yaptığı küresel bir konjonktürden geçtiklerini anlatan Ağar, "Bakanlık olarak bu zorlu koşullarda finansmana erişimin kritik önem taşıdığını dikkate alarak finansman imkanlarının geliştirilmesine çok önem veriyoruz. Bu kapsamda Türk Eximbank, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi, Türk Ticaret Bankası ve diğer paydaşların işbirliğiyle finansmana erişim konusunu yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

        Ağar, Türk Ticaret Bankası Samsun Şubesi ile organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgeler yatırımları başta olmak üzere Samsun'u üretim üssü haline getirmek için hayata geçirilen kapsamlı kalkınma politikalarının tamamlayıcısı niteliğindeki bir adımı daha devreye aldıklarını kaydetti.

        Şubenin ihtiyaç duyulan tüm ticari banka ve hizmetlerine hızlı, güvenli ve uygun koşullarda erişimi sağlayarak şehrin ekonomisine ve ihracat odaklı kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirten Ağar, "Yakın zamanda faaliyete başlayan Samsun şubesi kısa sürede yaklaşık 2 milyar lira işlem hacmine ulaşmış olup, 4,4 milyar kredi limitiyle şehrimizin ekonomik gelişimine katkı sunacaktır. Şehrimizin taşıdığı potansiyel bahse konu yatırımlar doğrultusunda Samsun'da yakın zamanda bu rakamların çok ötesinde işlem hacimlerine ulaşacağımızı ve ihracat odaklı kalkınmada önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı ise Samsun'da eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, tarımdan turizme sosyoekonomik hareketlilik olduğunu, kentte 250 milyar liralık ekosistemin çalıştığının altını çizerek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş da Türk Ticaret Bankasının Türkiye'nin ilk özel sermayeli milli bankası olduğuna dikkati çekerek, "10 yıl sonra Türkiye'nin sayılı bankaları arasına girecektir. Çünkü arkasında İhracat Geliştirme Anonim Şirketi, onun da arkasında ihracatçılar var. Mali yapısı, kuruluş sistemi, yönetimi, görev alan arkadaşların hepsi birbirinden kıymetli. Burada sağlam bir yapı oluşturuldu. Bu, böyle devam edecektir." diye konuştu.

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı ve Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Gültepe ile Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü İlker Yeşil'in de konuşma yaptığı programda daha sonra Türk Ticaret Bankası Samsun Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Açılış törenine AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile iş insanları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

