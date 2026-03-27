Samsun'da 22 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, 22 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 27.03.2026 - 17:11 Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde, 22 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç'yi saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
