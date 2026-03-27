        Vezirköprü'de çiftçilere yonca tohumu desteği

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde küçük ölçekli çiftçilere yönelik tarımsal destek çalışmaları kapsamında yonca tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 18:30 Güncelleme:
        Vezirköprü Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Murat Gül'ün talimatıyla temin edilen 2 bin kilogram yonca tohumu, ilçede sulanabilir tarım arazilerine sahip 35 mahallede toplam 500 dönüm alanda ekilmek üzere üreticilere dağıtıldı.

        Vezirköprü Belediyesi serasında düzenlenen dağıtım programına Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun ile tarım komisyonu üyeleri katıldı.

        Gülburun, sağlanan destekle hayvancılığın geliştirilmesi, yem maliyetlerinin düşürülmesi ve tarımsal üretimin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        "Alışık değilim"
        "Alışık değilim"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Samsun'da 13 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 13 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Rektör Aydın: "Stratejik ortaklıkla çalışmalarımızı ileriye taşıyoruz"
        Rektör Aydın: "Stratejik ortaklıkla çalışmalarımızı ileriye taşıyoruz"
        İstiklal Meydanı'na görkemli açılış İstiklal Meydanı, Uçan Sinema ve Tanıtı...
        İstiklal Meydanı'na görkemli açılış İstiklal Meydanı, Uçan Sinema ve Tanıtı...
        Samsun'da narkotik operasyonu: 10 kişi yakalandı
        Samsun'da narkotik operasyonu: 10 kişi yakalandı
        Samsun'da 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Samsun'da 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        22 yıl hapis cezası bulunan firari saklandığı evde yakalandı
        22 yıl hapis cezası bulunan firari saklandığı evde yakalandı