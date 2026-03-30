Samsun'da araç teybinin arkasına uyuşturucu gizleyen 3 zanlı yakalandı
Samsun'da araç teybinin arkasına uyuşturucu gizleyen 3 zanlı yakalandı.
Samsun'da araç teybinin arkasına uyuşturucu gizleyen 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, polisin dikkati sonucu durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.
Ekipler, uyuşturucu maddenin araç teybinin arka kısmına özel olarak gizlendiğini tespit etti.
Gizli bölmede yapılan aramada 52 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan T.Ş. (34), Ö.K. (24) ve Y.E.A. (31) emniyete götürüldü.
