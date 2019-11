5 yıldızlı otel konforunda 'keyifli doğum’ Kamu hastanesinde kurulan 'Keyifli Doğum Odaları' ile otel konforunda doğum imkanı sunuluyor 354 kadın bu odalarda normal doğum yaparak anne oldu

Normal doğuma teşvik etmek amacıyla Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde kurulan özel odalarda 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriliyor.

Anne adaylarını normal doğuma teşvik etmek amacıyla 2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan bir proje olan 'Keyifli Doğum Odaları'na her geçen gün talep artıyor. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde oluşturulan 'Keyifli Doğum Odaları'nda 5 yıldızlı otel konforunda doğum imkanı sunuluyor. 2014 yılında 3 oda ile hizmet vermeye başlayan hastane, taleplerin fazla olmasından dolayı oda sayısını 5'e çıkardı. Kurulduğu tarihten günümüze kadar 354 kadın bu odalarda normal doğum yaparak anne oldu. İlk olarak gebe okuluna giden anne adayları, burada bilgili ve bilinçli bir şekilde doğum yapmak nasıl olur soruna cevap buluyor. Gebelik ve doğum sürecini daha keyifli ve rahat bir hale getiren okullar, günümüze kadar bin 500'ün üstünde hamile kadını bilinçlendirdi.



"Amaç normal doğumu teşvik etmek"

Keyifli Doğum Odaları hakkında bilgi veren Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, "Keyifli Doğum Odaları, Sağlık Bakanlığımız tarafından 2014 yılından beri uygulanan bir çalışmadır. Türkiye'de ilk uygulayan merkezlerden bir tanesi de Samsun Eğitim ve Araştırması Hastanesidir. 2014 yılında bu keyifli doğum uygulamasına 3 oda ile başladık, 2015 yılında 5 odaya çıkarıldı. Bu uygulamadaki amaç normal doğumu teşvik etmektir. Doğum annelerin yaşayacakları komplikasyonları en aza indirmek, anneyi ve aileyi daha bilgili ve bilinçli bir doğum için hazırlamaktır. Bu gaye ile gebe okullarımız oluşturuldu. Bu gebe okullarımızda şu ana kadar bin 500'ün üzerinde gebe ve yakını bilgilendirildi. Bu keyifli odalarda, gebe okullarında eğitim almış, yani bilinçli bir gebelik süreci yaşamış, eşi ve anne olarak bilinçli bir gebelik dönemi yaşamış aileler istifade etmektedir. Gebelik ve doğumun getireceği olası beklentileri hastalara anlatarak doğum sürecinin daha keyifli ve rahat, korkulacak bir şeyin olmadığı anlamında hastalar bilinçlendirilmektedir" dedi.



"354 hastamız Keyifli Doğum Odaları'ndan yararlandı"

Keyifli Doğum Odaları'nda çift kişilik yatağından buzdolabına kadar her şeyin olduğunu ifade eden Başhekim Ahmet Şen, "Doğum yapacak insanın özel anında aramış ve bulmak istediği her türlü konforu sağlamaya ve o dönemde yaşadığı stresi azaltmaya çalışıyoruz. 2014 yılından günümüze kadar 354 hastamız Keyifli Doğum Odaları'ndan yararlanarak doğumunu veya yaşayacağı bu güzel anı böyle bir hatıra olarak yaşatmaya çalışıyoruz. Hastalardan aldığımız geri bildirimlerde bu uygulamanın güzelliği, hastanın kendini strese sokmadan ev ortamındaymış gibi yanında bir tanıdığı ile birlikte doğum stresini konuşarak atlatmaya çalıştığı bir ortam oluşturduk" diye konuştu.

Gebe okullarında bin 500'ün üstünde gebeye eğitim verdiklerini belirten Şen, "Talebin arttığını gebe okullarından anlıyoruz. Bu süreç ilerledikçe, vatandaş duydukça ve gördükçe gebeliğin eğitimle daha rahat atlatabileceği şeklinde halk arasındaki bilginin yayılması talebi de arttırmaktadır. Zira oda sayısı 3 iken 5 oldu. İlerleyen yıllarda talep arttıkça bu oda sayıları artırılabilir" şeklinde konuştu.

Doğum sürecinin güzel geçtiğini söyleyen genç anne Fatma Alkan, "Odayı çok beğendim. Evimizde bulunan normal odaların üstünde, her şey mevcut. Böyle lüks bir odada doğum yaptığım için ve ailemize bir üye daha katıldığı için çok mutluyum. Bir kızım oldu. Eşim bana bıraktı, ismini daha koymadık, şuan çok kararsızım" ifadelerini kullandı.

Kurulduğu 2014 yılından beri anne adaylarının yoğun ilgi gösterdiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları binasındaki 'Keyifli Doğum Odaları'nda toplam 21 ebe görev yapıyor.

