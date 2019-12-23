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Hem ortopedi doktoru hem ahşap oyma ustası Samsunlu doktor gündüz kemik, akşam ahşap üzerinde ...

İHA

Samsun'da bir doktor en zor ameliyatlara ahşap oyma sanatı ile hazırlanıyor.

Hem ortopedi doktoru hem ahşap oyma ustası Samsunlu doktor gündüz kemik, akşam ahşap üzerinde çalışıyor Samsun’da doktor ameliyata ahşap oyma sanatı ile hazırlanıyor En zor ameliyatlara ahşap oyma sanatı ile hazırlanıyor

Samsun'da bir doktor en zor ameliyatlara ahşap oyma sanatı ile hazırlanıyor.
Samsun’da Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Bölükbaşı işinden geri kalan zamanlarını ahşap oyma sanatı ile değerlendiriyor. İşinin stresini akşam evde yaptığı ahşap tabloları ile uğraşarak atan Bölükbaşı’nın yaptığı çalışmaları göz dolduruyor.

Becerisine katkı sağlıyor
VM Medical Park Samsun Hastanesinde görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Bölükbaşı, sıra dışı özelliği ile dikkat çekiyor. Gündüz hastanede hastalarını muayene eden ve ameliyatlara giren Uzm Dr. Bölükbaşı, en uzun operasyonunu ise akşam evde uğraştığı tabloları üzerinde yapıyor. Ahşabı adeta bir ameliyat yapıyormuşçasına dikkatli ve özenle işleyen Uzm. Dr. Murat Bölükbaşı, yalnızca bir çalışması için aylarca emek veriyor.
Hobi olarak yaptığı bu sanatın işini de desteklediğini söyleyen Bölükbaşı, “Ahşap oyma sanatı incelik gerektiren zor operasyonlarda ameliyat yapabilme becerime katkı sağlıyor” dedi.

En büyük destekçisi çocukları
Yaklaşık 20 yıl önce ahşap oyma sanatına başladığını söyleyen Dr. Bölükbaşı çocuk yaştan itibaren bir merakı olduğunu bunu yıllar içinde geliştirdiğini belirtti. Doktorluk mesleğini seçmesinde de yine bu sanat üzerine yaptığı çalışmaların etkili olduğuna değindi. Evde bir odasını atölye olarak ayıran Bölükbaşı’nın en büyük destekçisi ise çocukları. Bölükbaşı’nın çocukları evde adeta ameliyatlara giren genç asistanlar gibi ona yardım ediyor ve işin inceliklerini öğreniyor.
Ahşap oymacılığında kullanılan araç gereçleri de kendisi üreten Dr. Bölükbaşı, yapmış olduğu eserleri tamamını çocuklarına miras bırakacağını dile getirdi. Bölükbaşı, "Ahşabı oyma sanatı ile uğraşmak, onlara şekiller vermek hobi olmanın dışında mesleğime de büyük katkı sağlıyor. Ortopedi gibi alet bağımlı bir bölümde çalışıyor olmak, özellikle incelik gerektiren zor operasyonlarda ameliyat yapabilme becerime katkı sağlayarak da yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.

Çocukluğunda başladı
Ahşap oyma sanatını bir kurs almadan kendi çabaları ile öğrendiğini belirten Dr. Bölükbaşı, "İlkokul dönemimden bu zaman kadar benim ahşap oyma sanatına ilgim vardı. Kendi yaptığım el aletleri ile bıçaklarla oyma yaparak belli bir süre geçirdim. Asıl olarak üniversite eğitimi aldığım dönemde bu işe merakım giderek arttı ve teknik olarak kendimi geliştirmeye başladım. 20 yıl önce Türkiye'de farklı özelliklere sahip ahşap oyma aletlerini bulmak pek mümkün olmuyordu. Çalışmalarda kullandığım aletlerini uzun bir süre kendim yaptım. Yaklaşık olarak bir çalışmam 3 aydan önce bitmiyor. Bazı çalışmalarım 1 yıldan uzun sürebiliyor. Çalışmalarımda özellikle İslami değerleri ön planda tuttum. Genelde gürgen, ceviz, ıhlamur, maun, abanoz, akçaağaç gibi ahşapları tercih ediyorum. Yaklaşık olarak bir çalışmamın tasarımı, istiflenmesi, desen çizimi 1 ay kadar sürüyor. Hastaneden kalan zamanlarda fırsat buldukça tasarım yapıyorum. Çalışmalarımı satmayı şimdiye kadar düşünmedim. Bu eserleri hep diyorum yapana kadar benim yaptıktan sonra çocuklarıma bırakacağım" diye konuştu.

SAMSUN

23 Aralık 2019 Pazartesi

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