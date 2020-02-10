Çarşamba’da yangın

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasanlı Caddesi'ndeki bir binanın çatı katında henüz nedeni belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Vatandaşların çıkan yangını bildirmesi üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtifaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu. Dakikalar içerisinde yangını kontrol altına alan ekipler, bir süre sonra yangını tamamen söndürdü.

Çıkan yangın sonucu can kaybı yaşanmazken, bina çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

SAMSUN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:08

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.