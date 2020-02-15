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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Kaymak’tan yayıncılara: “Kitapları fuar sonunda giderken kendinize yük etmeyin” Vali Kaymak ...

İHA

Kitap fuarında 'her yere kitap her yerde kitap' etkinliğine destek vermeleri için yayıncılara seslenen Samsun Valisi Osman Kaymak, "Kitapları fuar sonunda giderken kendinize yük etmeyin. Kitaplarınızı biz burada inşallah daha çok okura ulaştırmamız lazım" dedi.

Vali Kaymak’tan yayıncılara: “Kitapları fuar sonunda giderken kendinize yük etmeyin” Vali Kaymak yayıncılardan destek istedi

Kitap fuarında ‘her yere kitap her yerde kitap’ etkinliğine destek vermeleri için yayıncılara seslenen Samsun Valisi Osman Kaymak, “Kitapları fuar sonunda giderken kendinize yük etmeyin. Kitaplarınızı biz burada inşallah daha çok okura ulaştırmamız lazım” dedi.
Samsun’da okurlarla yayıncıları ve yazarları buluşturacak olan 6. Karadeniz Kitap fuarı düzenlenen törenle açıldı. Bu yıl 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuara katılım yoğun oldu. Fuarın 15 23 Şubat 2020 tarihleri arasında 9 gün açık kalacağı öğrenildi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü de fuarda açtığı stantla ve her yere kitap her yerde kitap etkinliği için oluşturduğu kitap toplama noktaları ile yer aldı. Samsun Okuma Vakti’nin üçüncü yılında toplanacak bir milyon kitapla bir merkez kütüphane, 100 mobil kütüphane ve bin mini kütüphane oluşturulacak. Samsun Valisi Osman Kaymak’ta toplanan kitap sayının 25 bine ulaştığını açıklayarak törendeki konuşmasında fuardaki yayıncılardan da bu hedefe katkı vermelerini istedi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır, "Öğrenmenin bilgiyi paylaşmanın ve hatta ötesinde bilgiyi çoğaltmanın ne kadar önemli olduğu tartışmasız bir gerçek. Samsun bir eğitim kenti şehrimizde 300 bin civarında öğrenci var. Hinterlandımızı da bu hesaba katarsak bu sayı 35 katı bulur sanıyorum. İlk emri oku olan dinin mensupları olarak ben bu fuarın ziyaretçi rekorları kırmasını temenni ediyorum. Çünkü kitap okumayan bir toplumun okuma yazma bileyenlere karşı bir üstünlüğü mevzu bahis olamaz” diye konuştu.
Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Kütüphaneleri sadece kitaplarla dolu bir yer değil aynı zamanda 24 saat yaşayan ve okurlarına o heyecanı yaşatan mekanlar olmasını arzu ediyorum. Bu şekilde olduğunda çok daha gelişeceğimizi düşünüyorum. Ülkemizde okur sayısı az gibi görünebilir belki ama bunun gittikçe arttığını fark ediyoruz yapılanlardan. Burada bir şeyin altını çizmek gerekirse nitelikli okur olmak zorunda. Ve ne kadar kampanya yaparsak yapalım kendimiz okumadıkça ve okuyanı tol model olarak karşıdaki muhatap görmediği müddetçe onun çok fazla okuma şansı olduğunu düşünmüyorum. Onun için önce kendimizi geliştireceğiz. Karşıdaki muhataba hissettireceğiz. Ondan sonra da muhatabımız bunu yapacak” şeklinde konuştu.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Üniversitemizin Merkez Kütüphanesi’nde 150 bin olmak üzere bütün kütüphanelerindeki toplam kitap sayısı 250 bin civarında. Bu basılı kitap sayısı. 150 bin civarında da elektronik kitabımız söz konusu. Ama bu büyüklük hakikaten yeterli değil. Avrupa’da önemli üniversitelerin kütüphanelerine gittiğimizde en küçüğünün en az bir milyonla başlayan kütüphanelerinin bulunduğunu görüyoruz. Bu nedenle bizlerde büyük kütüphanelerin geliştirilmesi adına ülkemizin geleceği adına bu çabayı sürdürüyoruz. 1 milyon kitap hedefli ‘Her yere kitap her yerde kitap’ kampanyasını da bu açıdan önemli buluyoruz” sözlerini kullandı.
İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, “Herkes belki önündeki el bilgisayarlarından okuma yapabiliyor ama gazetenin kokusunu hissetmek kitabın kokusunu hissetmek başka bir şey. Bir şeye dokunmak bir şeyi hissetmek bambaşka bir şey. Samsun sıradan bir şehir değil. Samsun Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı bir şehir. Aydınlık bir şehir. Okuma yazma oranları yüksek bir şehir. Dolayısıyla iyi bir mecrada iyi bir tarlada iyi bir bitki yetişir. Dolayısıyla Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı bu coğrafyada ben inanıyorum ki attığınız her adım oluşturduğunuz her emek kesinlikle boşa gitmeyecektir” ifadelerine yer verdi.
Samsun Valisi Osman Kaymak, “Her yere kitap her yerde kitap etkinliğinde şu anda 25 bine ulaştık. Bu kitaplarla bir merkez kütüphane kuracağız. Arkasından 100 tane mobil kütüphane kuracağız ve insanın olduğu her yerde küçük mini kütüphaneler kurarak kitapları okurlarla buluşturacağız. Buradan vatandaşlarımıza da tekrar söylemek isterim. ‘Lütfen okuduğunuz kitapları getirin irtibat noktalarına bunları teslim edin.’ Tabi ki bu kitap fuarı da bizin için çok anlamlı güzel bir imkan oldu. O yönüyle buradan yayıncı arkadaşlara tekrar ricamız şudur. ‘Lütfen kitapları fuar sonunda giderken kendinize yük etmeyin. Kitaplarınızı biz burada inşallah daha çok okura ulaştırmamız lazım” diyerek sözlerini tamamladı.
Açılış töreni sonrasında protokol fuar alanının gezerek yayıncılarla sohbet etti. Samsun Valisi Osman Kaymak yayıncılarla sohbetlerinde ‘her yere kitap her yerde kitap’ etkinliği ile bir milyon kitap toplayarak kütüphaneler kurmayı amaçladıklarını anlatarak desteklerini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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