Tramvayda kitap okuyarak farkındalık oluşturdular

Samsun’da üniversite öğrencileri kitap okumanın önemine dikkat çekmek için tramvayda kitap okuyarak yolculuk etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bir Projem Var Topluluğu tarafından düzenlenen tramvayda kitap okuma etkinliği ile okumanın önemine yönelik farkındalık oluşturuldu. Kitap okuma oranlarının artırılması ve toplumu bu yönde teşvik etmek amacıyla otuza yakın üniversite öğrencisi Eğitim Fakültesi tramvay durağından Tekkeköy Tramvay İstasyonu'na kadar kitap okuyarak seyahat etti.

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Resul Alperen Yıldız, “Üniversite öğrencilerimizden oluşan gönüllü arkadaşlarımızla beraber sosyal sorumluluk adına projeler gerçekleştiren bir kültür sanat topluluğuyuz. Önceden çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Bugün de Türkiye’deki kitap okuma oranının artması için tramvayda gönüllü arkadaşlarımızla beraber kitap okuduk. İnsanları kitap okumaya teşvik etmek istedik. Amacımız toplumda bir farkındalık oluşturmak. Daha önce de Samsun’da bazı okullarda kütüphane kurmak, boyasını yapmak ve mesleki atölyeler düzenlemek şeklinde projeler yaptık. Daha önce bu etkinliğimizi sahilde yapmıştık. Bu sefer bir tramvayda gerçekleştirdik. Eğitim Fakültesi İstasyonu'ndan başlayarak Tekkeköy İstasyonu'na kadar kitap okuyarak seyahat ettik” dedi.

Öğrenciler etkinlik sonunda yanlarında getirdikleri kitapları orada bulunan insanlara hediye ettiler ve kitap fuarına katıldılar.

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