Dr. Feyzi Gökosmanoğlu: “Alınacak en iyi önlem bağışıklık sistemini korumak”

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, “Salgında alınacak en iyi önlem bağışıklık sistemini korumak ve normal çalışmasını sağlayabilmektir” dedi.

Medicana International Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu bağışıklık sistemini güçlendirici önerilerde bulundu.

Salgını tek başına engelleyebilecek bir yöntem olmadığını söyleyen Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, “Özellikle bu salgında alınacak en iyi önlem bağışıklık sistemini korumak ve normal çalışmasını sağlayabilmektir. Korona virüsü hastalığında ölümler ya çok güçlü bağışık yanıtın organları tahrip etmesinden ya da yetersiz bağışıklıktan dolayı vücudu savunamamadan kaynaklı. Bu salgını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda, destek mineral, vitamin gibi ek takviyeler şu ana kadar gösterilememiştir. Bu dönemde sağlıklı ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile bağışıklık sistemi korunmalıdır ve desteklenmelidir” diye konuştu.

Bağışıklık sistemi için öneriler veren Gökosmanoğlu, “Günlük su ihtiyacının karşılanması için gerekli tüketimin mutlaka yapılması gerekir. Bir insanın günde tüketmesi gereken ortalama su miktarı 1,5 – 2 litredir. Mevsiminde tüketilen sebze ve meyve ön planda olmalıdır. Günlük yeterli sebze ve meyve tüketimi her gün ve her öğün sağlanmalıdır. Bu bilgiler ışığında yiyecek alışverişlerinde sebze ve meyveye ağırlık verilmelidir. Özellikle karnabahar, lahana, kabak, brokoli, biber, turp, havuç, patates, meyvelerden ise elma, portakal, greyfurt, mandalina olgun olmayan muz örnek verilebilir. Bu grup meyveler bağışıklık sistemini destekleyici C vitamininden zengin olduğu için bu meyvelerin tüketimine ağırlık verilmeli, mümkünse yemeklere taze limon sıkılmalıdır. Ayrıca kuru meyve, kuru bamya, patlıcan, biber, domates gibi gıdaların raf ömrü uzun lif ve mineral kaynağı gıdalar olduğu için evde bulundurulması faydalı olacaktır. Kabuklu kuru baklagiller önemli bir protein kaynağıdır ve her gün tüketilmelidir. Bunlar yeşil, kırmızı mercimek, nohut, fasulye çeşitleri, barbunyadır. Bunların yanı sıra yeterli su tüketiminin sağlanması ve günlük beslenmede zeytinyağı kullanılması önerilmektedir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.