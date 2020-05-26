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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ailesine belediye kavuşturdu

İHA

Samsun'da bayramı 5 aydır ziyaret edemediği ailesinin yanında geçirmek isteyen görme engelli kadın, kızı ile beraber Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Ladik ilçesindeki ailesinin yanına götürüldü.

Ailesine belediye kavuşturdu

Samsun’da bayramı 5 aydır ziyaret edemediği ailesinin yanında geçirmek isteyen görme engelli kadın, kızı ile beraber Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Ladik ilçesindeki ailesinin yanına götürüldü.
Samsun’da, bir kamu kurumunda memur olarak görev yapan 39 yaşındaki Ayşe Uçarlı Boydak, 5 aydır ziyaret edemediği ailesinin yanına gitmek için Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi’ni aradı. İdari izinli olduğu için evden çıkamayan Boydak, bayramda Ladik ilçesindeki anne babasının yanında olmak istediğini belirtince, Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler hemen harekete geçti.
Görme engelli Ayşe Uçarlı Boydak ve kızı Berra Boydak’ı İlkadım ilçesi Kalkanca Mahallesi’ndeki evinden alan zabıta ekipleri, Ladik ilçesi Başlamış Köyü’ne götürdü. Burada annesi Aysel Uçarlı tarafından kapıda karşılanan Ayşe Uçarlı Boydak ve 10 yaşındaki kızı Berra Boydak, 5 aylık özlemlerini birbirlerine sarılarak giderdi.
Ayşe Uçarlı Boydak, “Görme engelli olduğum için idari izinli olarak evde karantina altındaydım. Çocuklara yasak gelince kızımla da dışarı çıkamadım. Aylardır ailemi ziyaret edemiyordum. Bayram dolayısıyla yanlarına gitmek istedim. Bu nedenle de çözüm merkezini arayarak belediyemizden yardım talebinde bulundum. Onların sayesinde bayramı ailemin yanında geçirdim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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