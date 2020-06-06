Çatıda sıkışan kırlangıcı itfaiye kurtardı

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Samsun'da bir binanın çatısında sıkışarak mahsur kalan kırlangıç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısına sıkışıp kanatlarını çırpan kırlangıç kuşunu gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri merdiven yardımıyla ulaştığı çatıdaki kuşu kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.

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