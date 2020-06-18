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Siyah granitin meşakkatli serüveni Yılda yaklaşık 20 bin ton siyah granit, katma değeri yüksek ürün haline getirilerek sanat eseri niteliğinde bir görsellikle şehir mobilyalarına dönüştürülüyor

İHA

Nebiyan Dağı'ndan çıkartılan ve Türkiye'de ender bulunan 'siyah granit', meşakkatli bir yolculuğun sonunda şehir mobilyasına dönüşüyor.

Siyah granitin meşakkatli serüveni Yılda yaklaşık 20 bin ton siyah granit, katma değeri yüksek ürün haline getirilerek sanat eseri niteliğinde bir görsellikle şehir mobilyalarına dönüştürülüyor

Nebiyan Dağı’ndan çıkartılan ve Türkiye’de ender bulunan ‘siyah granit’, meşakkatli bir yolculuğun sonunda şehir mobilyasına dönüşüyor.
Türkiye’de ender bulunan siyah granit taşı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Doğal Taş Üretim Tesisi için 19 Mayıs ilçesinde bulunan Nebiyan Dağı’ndan çıkarılıyor. Bu dağda 250300 yıllık rezervi bulunan taş, tesise ham olarak getirilip burada çeşitli işlemlerden geçiriliyor. Yılda yaklaşık 20 bin ton siyah granit, katma değeri yüksek ürün haline getirilerek sanat eseri niteliğinde bir görsellikle şehir mobilyalarına dönüştürülüyor.
Su alma özelliği düşük olan taş, bu özelliği nedeniyle yosun tutmuyor, patlama çatlama gibi durumlarla karşılaşılmadığı için kolaylıkla işlenip uzun yıllar kullanılabilecek hale getirilebiliyor. Tesiste belediye projelerinde kullanılmak üzere plak taş, yağmur oluğu, bordür ve küp taş üretiminin yanı sıra posta kutusu, kuş evi, sütun, saksı ve çeşme gibi 30’dan fazla tasarımda ürün üretiliyor. Üretilen ürünlerin belediye projelerinde kullanılmasının yanı sıra satışı da gerçekleştiriliyor. 60 personelin çalıştığı tesis, yüzde 105 karla kamu sektörüne örnek oluyor. Tesis, belediye bütçesine yıllık 12 ile 15 milyon TL arası katkı sağlıyor.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisi Şube Müdürü Makine Mühendisi Serkan Dilbaz, “2007 yılında kurulan tesisimizde Nebiyan Taş Ocağı’ndan kendi imkanlarımızla taşı çıkartıp, iki vardiya olmak üzere 60 personelimizle burada işliyoruz. Plak taş, yağmur oluğu, bordür, küp taş üretimi yapmaktayız. Son 3 yılda fabrikamızın revize edilmesiyle sanatsal ve görsel ürünlere de önem verdik. Kuş evi, kuş yemlikleri, tarihi sütunlar, çeşmeler, şehit mezarları olsun çevre düzenlemeleri olsun o anlamda iddialı görsel ürünler ortaya çıkarıyoruz” dedi.
Üretim sürecini anlatan Dilbaz, “Nebiyan Taş Ocağı’ndan sal kaza kamyonlarla 2030 ton arası ağırlıkta büyük bloklar geliyor. Büyük blokları plak taşa çeviriyoruz. Stok alanımızda onları stokluyoruz. Belediyemizin projelerine ön hazırlık yapmış oluyoruz. Aynı zamanda yüzey işlemi yapabiliyoruz. Yakma, cilalama bir de fırçalama işlemimiz var. Yüzey işlemi yaparak taşın rengini değiştirmiş oluyoruz. Aynı zamanda katma değerini yükseltiyoruz. Belediyenin bütün projelerinin alt yapı taşları, görsel kent mobilyaları bunlara önem verdik. Kuş evinden tutun, soyut kuş evine, şehit mezarından tutun sütuna saksıya kadar görsel ürünler üretebiliyoruz” diye konuştu.
Fabrikadan çıkan ürünlerin sanat eseri güzelliğinde şehir mobilyalarına dönüştüğünü dile getiren Dilbaz, “Belediyenin yılda 150 160 civarında projesi oluyor. Stokumuzla belediyenin projelerine ön hazırlık da yapmış oluyoruz. Fabrikadan çıkan ürünler görsellikleriyle şehir mobilyasına dönüşüyor. Aynı zamanda satışımız oluyor. Bunların toplam cirosu 15 milyon TL’yi buluyor. Son hesaplarımıza göre yüzde 105 kâr elde ettiğimizi söyleyebilirim. Kamu kurumları zarar ediyor özelleşiyor derler ama biz tam aksine kamu eliyle bu işin yapılabileceğine örnek bir tesis olduğumuza inanıyorum. Yüzey işlemiyle birlikte yıllık 20 bin ton taşı işleyip ürün haline getirebiliyoruz. Taş ocağının ise aşağı yukarı 250300 yıl yetecek rezervi var. Türkiye’de ender bulunan siyah granit dediğimiz taş. 6 sertlik derecesine sahip. 3,1 yoğunluğu var. Kütlece su alma özelliği de yüzde 0,1. O anlamda suyu da bünyesine almadığı için hem yosunlaşma yapmıyor hem de sonda patlama çatlama yapmıyor. 1 santimetre kalınlığa kadar taşı kesip fayans gibi döşemesini sağlayabiliyoruz. Çoğu tasarımı ben kendim yapıyorum, bazen işçilerin de fikir verdiği oluyor. Bütün Samsun’da ilçelerle birlikte nerede gözünüze hoş gelen sanatsal bir ürün varsa bu fabrikanın emeği vardır diyebilirim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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