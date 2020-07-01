Terme’de Samsunspor’un 55. yıl coşkusu

Samsunspor Kulübü'nün 55. kuruluş yıl dönümü Terme’de düzenlenen coşkulu etkinlikle kutlandı. Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda saat 20.55’te yapılan 55. yaş günü etkinliğinde meşaleler yakıldı, tezahüratlar yükseldi.

Samsun ve diğer illerde olduğu gibi Samsunspor’un kuruluş yıl dönümü 30 Haziran’da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte kırmızıbeyazlı taraftarlar, sırayla dizilerek “55” rakamını oluşturdular. Saatler 20.55’i gösterdiğinde ellerindeki meşaleleri yakan taraftar, etkinliğe katılan eski Terme Belediye Başkanı Şenol Kul’a tezahürat ettiler.



“İyi günde kötü günde Samsunspor’un yanındayız”

Samsunspor’a yürüdüğü yolda başarılar dileyen Genç Termeliler Taraftar Grubu Başkanı Ali Kondakçı, “Samsunumuza, bize yakışan gururlu ve onurlu bir takımın taraftarı olmaktan mutluluk duyuyoruz. İyi günde kötü günde Samsunspor’un yanındayız. Tüm Samsunspor takım taraftarı olarak Samsun genelinde olduğu gibi Türkiye’nin çeşitli noktalarında aynı anda farklı etkinlikler yapıldı” ifadelerini kullandı.

Taraftarların ve grupların olmadığı yerde spor kulüplerinin de olmayacağını belirten eski Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Genç Termeliler Taraftar Grubu’na ve etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

Etkinlik sonrasında meydan alanı taraftarlar tarafından temizlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.