Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

'Anneannem ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da fındık bahçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Erenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede bulunan eşinin yanına fındık bahçesi içindeki yoldan traktörü ile giden Celal Şahin (84) traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.