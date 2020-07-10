Hava sıcaklıkları arttı, kan bağışı azaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hava sıcaklıkları arttı, kan bağışı azaldı

DHA

Hava sıcaklıkları arttı, kan bağışı azaldı


Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)TÜRK Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi'nin sorumluluk sahasında bulunan Amasya, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat illerinde son dönemde hava sıcaklıklarını artmasıyla birlikte kan bağışları azaldı. Sıcak havalarda kan vermenin insan sağlığına olumsuz bir etkisi olmadığını belirten Doktor Mehmet Özbay, "Bizim isteğimiz düzenli kan bağışçılarımız havalar sıcak olduğu için kan bağışlarını ertelemesinler, kan vermeye uygun olan herkesi de kan vermeye davet ediyorum" dedi. 
Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte yükselen hava sıcaklıkları kan bağış miktarını olumsuz yönde etkiledi. Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi'nin sorumluluk sahasında bulunan Amasya, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat illerinde gönüllü kan bağış miktarının günlük 250 üniteye kadar düşmesi üzerine kan bağışı çağrısı yapıldı. Bu illerdeki sağlık kuruluşları kan bileşenleri ihtiyacının karşılanması için günlük 350 ünite kan bağışı yapılması gerektiğine dikkat çekildi.
'GÜNLÜK 350 ÜNİTE KANA İHTİYACIMIZ VAR'
Sıcak havalarda kan vermenin insan sağlığına olumsuz bir etkisi olmadığını dile getiren Çiftlik Türk Kızılay Kan Alma Birimi Sorumlusu Doktor Mehmet Özbay, "Yaz aylarında sıcaklığın artmasıyla kan bağışı sayılarımızda maalesef azalma yaşanıyor. Son dönemde bağış sayımızda ciddi bir azalma yaşandı. Bölgemizde sorumu olduğumuz hastanelerimize günde 350 ünite kan gönderme sorumluluğumuz var. Ancak son dönemdeki bağış sayılarımız günde 250 üniteyi geçmemeye başladı. Bu da şu anda stoklarımızdaki hastanelere yetiştirme konusunda bir sıkıntımız olmamakla beraber, eğer bu sayılar yaz boyunca böyle devam edecek olursa maalesef stoklarımızın azalma sıkıntısını yaşayacağız. Bizim isteğimiz düzenli kan bağışçılarımız havalar sıcak olduğu için kan bağışlarını ertelemesinler, kan vermeye uygun olan herkesi de kan vermeye davet ediyorum" diye konuştu.
'FİZİKSEL AKTİVİTELERDE ZAYIFLAMA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORLAR'
Özbay, insanların çeşitli gerekçelerle sıcak havalarda kan bağışında bulunmaktan vazgeçtiklerini dile getirerek, "İnsanlarımız 'sıcak havalarda kan vermeyeyim, yaz geçtikten sonra kan veririm' diye düşünüyorlar. Ancak sıcak havaların kan vermeye hiçbir olumsuz etkisi yok, ayrıca kan alma merkezlerimiz sıcaklık açısından da gayet uygun ortamlar sunuyor. Kan verme işleminden sonra yaz aylarında da kış aylarında da yapılacak işlemler aynı. Bol sıvı tüketmemiz gerekiyor. Ayrıca tatile gidenler de oluyor. Şehrimizdeki öğrencilerimiz evlerine dönüyor. İnsanlar köylerine göç edebiliyorlar. Bunun gibi sebeplerde kan bağışında azalmaya neden olabiliyor. İnsanların yaz mevsiminde kan bağışında bulunmaları nedeniyle fiziksel aktivitelerinde bir zayıflama olacağını düşünmeleri bağış miktarındaki azalmanın en büyük nedenlerinden birisi" dedi.
TÜRK KIZILAYI'NA 138 KEZ KAN BAĞIŞINDA BULUNDU
Düzenli olarak kan ve aferez bağışında bulunduğunu dile getiren tren makinisti Nuri Ercan (52), "32 senedir düzenli kan bağışında bulunuyorum. Bir insanın insanlığa yapabileceği tek şey hiçbir zararı olmadan kan vermesidir. Kan vermeyi herkese tavsiye ediyorum. Herkesin bunu kendine bir görev edinmesi gerekiyor. Ben son 6 yıldır da düzenli olarak aferez kan bağışında bulunuyorum ve buna sürekli ihtiyaç duyuluyor. Bu işlem burada bir saat kadar zaman alıyor. Ben de gönüllü olarak sürekli bağış yapıyorum. Bu bağışım benim hayatım boyunca 138'inci bağışım. Aferez ihtiyacı oldukça ben gelip bağışta bulunuyorum. Kan vermediğim zaman huzursuz oluyorum. Bunun manevi hazzını herkesin anlaması gerekiyor. Çünkü bu kanın bir fabrikası yok sadece insanda var" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Hüseyin KALAY
2020-07-10 10:20:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sezonun son konseri: “Sahnede Hayat Var”
YEREL HABERLER Sezonun son konseri: “Sahnede Hayat Var”
T83 Bölgesi Kaynak Verimliliği Çalıştayı
YEREL HABERLER T83 Bölgesi Kaynak Verimliliği Çalıştayı
Berber ve güzellik salonları mercek altında
YEREL HABERLER Berber ve güzellik salonları mercek altında
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 5 şahıs adliyede
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 5 şahıs adliyede
Ayçiçeği şöleni Ayçiçeği tarlalarından kartpostallık manzaralar
YEREL HABERLER Ayçiçeği şöleni Ayçiçeği tarlalarından kartpostallık ...
Samsun'da 19 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da 19 yaşındaki genç motosiklet kazasında ...
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Samsun'da silah kaçakçılığından 4 adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da silah kaçakçılığından 4 adli kontrol
Arazide mahkemeye keşif yaptırmayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Arazide mahkemeye keşif yaptırmayan şahıs tutuklandı
Komşusuna ateş açtı, mermi cebindeki telefona isabet etti
YEREL HABERLER Komşusuna ateş açtı, mermi cebindeki telefona isabet ...
“Adapha Yapay Zeka”, 1 milyon 250 bin değerlemeyle ilk yatırımını aldı Samsun Teknopark Kuluçka Firması Adapha Yapay Zeka’ya ilk yatırım Dünyanın en büyük melek yatırım ağından OMÜ akademik girişimcisine yatırım
YEREL HABERLER “Adapha Yapay Zeka”, 1 milyon 250 bin değerlemeyle ...
Canik'te hijyenik ve sağlıklı kurban satış pazarı Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında bütün hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Canik'te hijyenik ve sağlıklı kurban satış ...
Bafra'da “Ulusal Güvenli Kan Temini Programı” uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Bafra'da “Ulusal Güvenli Kan Temini Programı” ...
Samsun’da “sağlıkta dönüşüme” 440 milyon TL Samsun'da sağlık yatırımlarında son durum
YEREL HABERLER Samsun’da “sağlıkta dönüşüme” 440 milyon TL Samsun'da ...
İlkadım’da kurban kesim ve satış yerleri belirlendi
YEREL HABERLER İlkadım’da kurban kesim ve satış yerleri belirlendi
Obezite cerrahisi ile diğer hastalıklarından da kurtuldu
YEREL HABERLER Obezite cerrahisi ile diğer hastalıklarından da ...
"Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri" iptal
YEREL HABERLER "Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan ...
YEDAŞ’tan 2020 yılında 320 milyonluk yatırım hedefi
YEREL HABERLER YEDAŞ’tan 2020 yılında 320 milyonluk yatırım hedefi
Büyükşehir Belediyesi’nin 3 projesine hibe desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nin 3 projesine hibe desteği
OMÜ'de online mezuniyet OMÜ Çevre Mühendisliği Bölümü diploma töreni online yapıldı
YEREL HABERLER OMÜ'de online mezuniyet OMÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ...
Zabıtadan eş zamanlı denetim
YEREL HABERLER Zabıtadan eş zamanlı denetim
Genç kadın uyuşturucu ticaretinden serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Genç kadın uyuşturucu ticaretinden serbest bırakıldı
Atakum-Amasya kadın dayanışması Atakumlu ve Amasyalı kadınlar üretimde güç birliği yapacak
YEREL HABERLER Atakum-Amasya kadın dayanışması Atakumlu ve Amasyalı ...
Eski rektörü 117 bin dolar dolandıran 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eski rektörü 117 bin dolar dolandıran 5 şüpheli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X