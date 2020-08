Samsun’da cankurtaranlar tarafından 2 ayda 98 kişi kurtarıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki plajlarda hizmet veren cankurtaranlar haziran ve temmuz aylarında 98 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri vatandaşların huzurlu, rahat ve güvenli bir şekilde denize girebilmesini sağlamak için sahillerde görevlerini sürdürüyor. Vatandaşların güvenliği için canla başla görev yaptıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Ertan Özcan, "Terme ve Yakakent arasında denize girilebilen 29 kilometre uzunluğundaki sahillerde 85 cankurtaran personeli, 1 jetski, 8 ATV, 8 kurtarma botu ve 46 gözetleme kulesi ile vatandaşlarımızın huzurlu, rahat ve güvenli bir şekilde denize girmeleri için çalışıyoruz. Sahillerde özellikle hafta sonları beklediğimizin üzerinde bir kalabalık oluşuyor. Kalabalığa rağmen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak her türlü tedbirlerimizi aldık. Cankurtaran ekiplerimiz yoğun bir mesaiyle çalışıyor. 1 Haziran ve 31 Temmuz tarihleri arasında boğulma tehlikesi geçiren 98 vatandaşımız kurtarıldı. Maalesef bunlardan 2 vatandaşımız kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti" dedi.



Cankurtaran olmayan yerde asla denize girmeyin

Rip akıntılarına karşı da uyaran ve cankurtaran olmayan yerlerde denize girilmemesi konusuna özellikle dikkat çeken Özcan, "Vatandaşlarımıza cankurtaran olan bölgelerde yüzmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü Karadeniz'in hemen her bölgesinde rip akıntısı mevcut. Yüzme şampiyonu da olsanız bu akıntıya kapıldığınız anda eğer bir panik yapıyorsanız kurtulmanız mümkün değil. Tabii ki cankurtaran olan bölgelerimizde bu önlem ve tedbirleri aldığımız için daha emniyetli görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlara önerilerimiz Karadeniz sahillerinde cankurtaran olan bölgelerin haricinde denize girmesinler" diye konuştu.



Gözetleme kulelerinde asılı bayraklara dikkat

Gözetleme kulelerine uyarı bayrakları asıldığını, vatandaşların bu bayraklara dikkat etmeleri gerektiğini de belirten Özcan şunları söyledi: "Sahillerde bulunan gözetleme kulelerinde sarı kırmızı bayrağı gördüğümüzde deniz güvenlidir. Cankurtaran ekipleri her türlü güvenliği sağlamıştır. Deniz biraz tehlikeli olduğu zaman sarı bayrağı takarız. Denize girilmesi çok tehlikeli olduğunda kırmızı bayrağı asarız ve cankurtaran ekipleri denize girmeyi yasaklar. Vatandaşlarımızdan asılmış olan bu bayraklara özellikle dikkat etmelerini istiyoruz.”

