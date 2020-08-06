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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Zaman'dan korona virüs denetimi

İHA

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman başkanlığında ilçe genelinde korona virüs denetimi yapıldı.

Kaymakam Zaman'dan korona virüs denetimi

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman başkanlığında ilçe genelinde korona virüs denetimi yapıldı.
İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde başlatılan korona virüs tedbirleri kapsamında Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, iş yerlerinde maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını denetleyen ekiplere eşlik ederek denetimlere katıldı.
Alaçam Kaymakamlığı tarafından kurulan denetim ekiplerinde İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Tuncay Ocak, İlçe Jandarma Komutan Vekili J. As. Kd. Bşçvş. Osman Kırkaya, Alaçam Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Radi Şen, Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz ile birlikte kurulan ekip ilçe genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimde bulundu.
Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı pazar yeri, market, fırın gibi iş yerlerinde sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunun yanı sıra alışveriş merkezi ve marketlerde 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen kişilerin sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı denetlendi.
Kaymakam Zaman yaptığı açıklamada, "Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de sabah saat 10.00'dan gece 00.00'a kadar denetimdeyiz. 10 ekiple denetimlerimize başladık. Bütün iş kollarında ulaşımdan konaklamaya varıncaya kadar kafe restoranlar dahil ilçemizde bulunan bütün iş yerlerimizde denetimlerimizi yapacağız. Öncelikle vatandaşlarımızı uyarıp bilgilendireceğiz. Kullara ısrarla uymayanlara ilgili kanun gereği cezalarımızı keseceğiz. Alaçam'da şu ana kadar vatandaşlarımız kurallara uyuyorlar. Bu şuuru bilinci ayakta tutarak, bu denetimleri devam ettireceğiz.İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge kapsamında tüm iş yerlerinde maske ve mesafe kurallarına duyarlılığı bilinci tazelemeye çalışıyoruz" dedi.
Uygulamaların düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

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