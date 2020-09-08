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Rektör Ünal: “Üniversiteyi daha da iyi bir konuma getirmeyi hedefliyoruz”

İHA

Rektör Ünal: “Üniversiteyi daha da iyi bir konuma getirmeyi hedefliyoruz”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversiteşehir iş birliği adına yapılabilecek çalışmalar hakkında şehrin idarecileri ve politik aktörleri ile yaptığı görüşmelerine devam etti.
Rektör Ünal farklı gün içinde farklı zamanlarda Samsun Valisi Zülkif Dağlı, eski AK Parti Amasya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Akif Gülle, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, iş adamı Nizamettin Kaplan ve eski AK Parti Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’yı ağırladı.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretlerde konuklar yeni görevinden dolayı Ünal’ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal üniversiteyi üst noktaya taşıyacak hedef ve çalışmalarını paylaştı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Samsun’un ve bölgenin gelişmesi için OMÜ ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacağını ifade eden Vali Dağlı, “Yeni dönemin şehrimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyor, Rektör Ünal ve ekibine başarılar diliyorum” dedi.
Rektör Ünal, “Kolektif çalışma arzusu içinde gelişme ve ilerleme kararlılığıyla üniversiteyi daha da iyi bir konuma getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Ziyaretler hediye takdimiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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