Samsun'a şehit ateşi düştü

SAMSUN, (DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Yıldırım-10 Norduz operasyonu kapsamında Van´ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top (38) şehit oldu. Şehidin acı haberi, Samsun´daki baba ocağına ulaştı.
Yıldırım-10 Norduz operasyonunda Van´ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top şehit oldu. Şehidin acı haberi, Samsun´un Havza ilçesi Değirmenüstü Mahallesi'nde yaşayan babası Şevket ve annesi Mevlüde Top'a verildi. Şehit Mahmut Top´un, baba evine Türk bayrağı asıldı. Evli ve Hilal Başak (3) ile Gökhan Korkut (2) adında iki çocuğu olan Şehit Mahmut Top´un, ailesinin Van´da yaşadığı, şehidin cenaze töreni zamanın ise henüz netleşmediği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN
2020-09-11 18:29:54
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