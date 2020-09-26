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Samsun İl Müftüsü Çakır: “Kovid-19 tedbirlerine uymak kul hakkıdır”

İHA

Samsun İl Müftüsü Çakır: “Kovid-19 tedbirlerine uymak kul hakkıdır”

Vatandaşları korona virüsü önlemlerine riayet etmeye davet eden Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, “Tedbirlere uymanın kul hakkı olduğunu aklımızda tutalım ve kul olmak bilinciyle hareket edelim” dedi.
Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır pandemi sürecinde alınan tedbirlere uyulması yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Salgının başından itibaren kurumda önlemleri aldıklarını belirten Müftü Çakır, “Hastalıkla mücadelede rehavete düşülmemesi ve devletimiz tarafından öngörülen tedbirlere titizlikle riayet edilmesi çok büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda kurumumuz ilk andan itibaren üstüne düşen görevi sonuna kadar yerine getirmeye çalışıyor. Bu kapsamda vatandaşlarımızın da dikkatli davranmalarını istiyoruz” diye konuştu.
Uyulması gereken önlemleri sıralayan Seyfullah Çakır, “Olabildiğince kalabalık ortamlar oluşturmayalım ve katılmamız gereken ortamlarda güvenli mesafe kurallarına son derece riayet edelim. Mutlaka evimizin dışında her yerde maske kullanalım. Beden, kıyafet ve çevre temizliğine dikkat edelim. Özellikle düğün, cenaze ve taziye merasimlerini mümkün mertebe açık alanlarda ve kalabalık ortamlar oluşturmadan devletimizin belirlediği ölçülerde yapalım. Tokalaşma, kucaklaşma ve musafaha etmekten kesinlikle kaçınalım. Kapalı ortamlarda topluca geçirilecek süreleri olabildiğince kısa tutalım. Kapalı ortamları sık sık havalandırarak dezenfekte edelim. Salgın ortadan kalkıncaya kadar imkanlar dahilinde taziyeleri telefonla ve sosyal medya imkanları vasıtasıyla yapalım. Bir süre ziyaretlere ara verelim” şeklinde konuştu.
Önlemlere riayet etmenin kul olmak bilincinde geldiğini dile getiren Çakır, “Tüm bu kurallara millet olarak uymak yalnızca kendimiz adına değil çevremiz ve milletimiz adına da bizler için bir sorumluluk bir kul hakkıdır. Bu sebeple tedbirlere uymanın kul hakkı olduğunu aklımızda tutalım ve kul olmak bilinciyle hareket edelim. En kısa sürede bu salgının son bulması hepimizin duası. Bu duayla bu süreci en az kayıpla atlatarak bir an evvel sağlıklı günlere ulaşmayı Rabb'imden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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